Mercato : Lens piste deux anciens joueurs de l’OM ?

Si le mercato de l’OM est en attente, il faudra vendre avant d’acheter, d’autres clubs s’agitent. C’est le cas du promu, le RC Lens qui a déjà recruté et aurait deux anciens joueurs de l’OM dans son viseur…

La Ligue 1 va retrouver un club avec de fervent supporters, le RC Lens est de retour. Le club nordiste veut se renforcer pour s’installer durablement en Ligue 1 et disposerait d’une enveloppe mercato de 18M€. Déjà deux recrues ont été annoncées : Loïc Badé (Le Havre) et Jonathan Clauss (Arminia Bielefeld). Le RCL ne compte pas s’arrêter là, l’Equipe fait le point sur les dernières pistes, deux anciens joueurs de l’OM s’y trouvent…

Kaboré et Morel visés par Lens ?

Alors que Lens discutent avec Gaël Kakuta et Kévin N’Doram, le nom de Ismaël Diomandé est évoqué. De plus, le club aimerait s’offrir l’expérience de Charles Kaboré, champion de France avec l’OM en 2010 et parti en Russie en 2013. Le milieu de terrain burkinabais évolue au Dynamo Moscou. Enfin, Lens pourrait miser sur Jérémy Morel, libre car en fin de contrat avec Rennes. Le latéral gauche relancé dans l’axe par Marcelo Bielsa à Marseille a 36 ans et aimerait signer un contrat de 2 ans…