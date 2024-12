Mercato : Les conditions pour que Pogba rejoigne l’OM d’après Daniel Riolo !

Les Marseillais doivent-ils tenter le coup Paul Pogba? Pour Daniel Riolo la prise de risque doit être contrôlée.

Ce lundi soir dans l’After sur RMC, Daniel Riolo a évoqué le cas Paul Pogba à l’OM. Pour le journaliste, la prise de risque doit être contrôlée et comprendre certaines conditions.

« Marseille peut il prendre un tel risque ? Seulement si c’est gagnant gagnant, que ça ne soit pas une charge financière trop lourde et surtout que ça n’empêche pas l’OM de travailler sur d’autres dossiers », a détaillé Daniel Riolo sur RMC.

L’OM pourrait tenter le dossier compliqué Paul Pogba dès cet hiver. D’après les informations de RMC Sport via leurs journalistes Fabrice Hawkins et Florent Germain, le milieu de terrain cherche à retrouver l’équipe de France et donc d’être exposé. Il sait qu’à l’OM, il aura cette résonnance et pourrait retrouver les Bleus… Le club tentera donc de le récupérer cet hiver. A LIRE AUSSI : OM : la montée en puissance de Rabiot…

Rabiot veut jouer avec Pogba à l’OM

Le milieu de terrain de l’OM Adrien Rabiot n’a pas caché son envie de voir débarquer Paul Pogba à l’Olympique de Marseille. L’ancien joueur du PSG l’a fait savoir au micro de DAZN au terme de la victoire de Marseille face à l’ASSE (0-2) ce dimanche soir, lors de la 14ᵉ journée de Ligue 1. « Pogba ? On sait tous que c’est un vrai sujet… Bien sûr que j’aimerais jouer avec Paul. On s’est côtoyé rapidement à la Juventus, mais on n’a pas pu trop jouer ensemble car il avait eu pas mal de pépins physiques, et j’étais très déçu. Mais bien entendu qu’on l’invite grandement à nous rejoindre pour jouer à l’Olympique de Marseille. Ce que l’on est en train de mettre en place, c’est vraiment très important, on le voit, il y a une vraie dynamique, c’est très professionnel à tous les étages du club. Il y a vraiment de l’ambition, donc s’il veut venir, c’est avec grand plaisir. », a déclaré le joueur de l’OM au micro de DAZN au terme de la rencontre.