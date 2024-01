Mercato : les dates à connaitre des différents marchés pour cet hiver !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

C’est parti le mercato hivernal 2024 est ouvert en France et se refermera le 31 janvier à minuit. Mais quelles sont les règles pour les autres pays ? On vois donne les dates dans cet article !

Le marché des transferts a ouvert ses portes ce lundi 1er janvier à minuit dans la plupart des pays européens, comme la France, l’Angleterre ou encore l’Allemagne. D’autres ont décalé d’un jour et n’ouvriront que demain c’est le cas de l’Espagne, l’Italie ou encore les Pays-Bas. Le Portugal et la Belgique sont un peu plus décalés. même le 5 pour la Belgique. Si certains pays comme la Turquie ou la Russie fermeront leur mercato plus tard, cela ne sera pas le cas de l’Arabie saoudite avec une fermeture le 30 janvier.

A lire : OM: Longoria mise gros sur ce trio d’avenir !

Les dates du mercato hivernal des principaux championnats

Allemagne : du lundi 1er janvier au jeudi 1er février 2024

Angleterre : du lundi 1er janvier au jeudi 1er février 2024

France : du lundi 1er janvier au mercredi 31 janvier 2024

Espagne : du mardi 2 janvier au jeudi 1er février 2024

Italie : du mardi 2 janvier au jeudi 1er février 2024.

Arabie saoudite : du lundi 1er janvier au mardi 30 janvier 2024

Pays-Bas : du mardi 2 janvier au jeudi 1er février 2024

Portugal : du mercredi 3 janvier au vendredi 2 février 2024

Belgique : du vendredi 5 janvier au jeudi 1er février 2024

Turquie : du jeudi 11 janvier au vendredi 9 février 2024

Suisse : du jeudi 18 janvier au jeudi 15 février 2024

Russie : du jeudi 25 janvier au jeudi 22 février 2024

Ukraine : du mercredi 24 janvier au mardi 12 mars 2024.