Mercato : Les détails du deal OM – Genoa pour Strootman ! Officialisation ce mercredi?

Ce mercredi semble être une journée décisive pour l’Olympique de Marseille ! Arek Milik et Kevin Strootman pourraient quitter le club, Eric Bailly devrait quant à lui être officialisé !

D’après les informations de Di Marzio, l’Olympique de Marseille est tout proche de trouver un accord pour le prêt de Kevin Strootman. L’international néerlandais devrait rejoindre le Genoa qui est en Serie B. Les ambitions du club italien de rejoindre la première division transalpine auraient poussé les dirigeants à rappeler celui qui a porté leur couleur lors de la saison 2020-2021.

L’OM prendra encore en charge une partie du salaire de Strootman

Le journaliste italien explique les détails de ce transfert. Il s’agirait d’un prêt d’une saison avec option d’achat qui sera levée si le club monte en Serie A la saison prochaine. Une grande partie du salaire de Kevin Strootman devrait être pris en charge par l’Olympique de Marseille.

Le Néerlandais n’a plus qu’un an de contrat avec l’OM. Ce dernier se terminera en juin 2023. Un prêt d’une saison avec option d’achat semble curieux mais un deal a pu être trouvé entre les trois parties pour que cela puisse se faire, comme une prolongation à Marseille d’un an, à l’image de ce qu’avait fait Maxime Lopez.

Que ce soit Longoria ou Ribalta, pour faire du mercato, c’est top – Grégoire

Mathieu Grégoire, journaliste de l’Equipe a décortiqué l’arrivée de Javier Ribalta en tant que nouveau directeur sportif de l’OM. Ribalta a été un choix clair de Longoria qui souhaitait alléger son travail, lui qui avait la double casquette de président-directeur sportif. Selon Mathieu Grégoire, l’ancien directeur sportif du Zénith aurait été recruter pour s’occuper des ventes, qui est le gros point noir des dirigeants marseillais depuis de nombreuses années.

« Pablo Longoria considère Javier Ribalta comme l’une de ses références dans le football, il avait dit dans une interview dans la Provence en décembre 2020. Une référence avec Fabio Paratici l’ancien directeur sportif de la Juventus, aujourd’hui de Tottenham. Ribalta est son ami, je pense qu’il s’entoure, il a amélioré sa garde rapprochée, je pense que Ribalta va notamment s’occuper des ventes. On l’a vu qu’il est déjà très actif sur le dossier Luis Henrique au Torino avec ses réseaux italiens, parce qu’il faut sortir des joueurs, je pense qu’il va décharger Longoria de certaines tâches mais après dans le profil effectivement on est sur un truc assez similaire, axé Longoria, mais peut-être que Longoria se dit qu’il a énormément de choses à faire en tant que président, il n’aime pas trop ça, les interviews, les réunions avec Benoît Payan, le loyer, ce n’est pas son domaine de prédilection. Longoria se dit que Ribalta pourrait revenir sur le cœur du travail comme l’architecture des deals, les trucs comme ça. Personnellement je pense que c’est du football moderne. Je compare Longoria à Luis Campos (directeur technique du PSG) et Ribalta c’est un peu ça aussi, ils ont leurs qualités et leurs défauts. Leurs qualités sont qu’ils vont parier parfois sur un joueur qui va avoir une explosion, sur un très grand talent, à côté de ça, ce sont des dirigeants de la nouvelle génération qui travaillent beaucoup avec des mandats, avec toujours les mêmes agents avec des commissions, c’est le côté Campos à Lille, on l’a vu avec le transfert de Victor Osimhen où il y a des choses mal expliquées. Selon moi, il y a des bons et des mauvais côtés, je ne juge pas ça, je dis juste qu’il correspond au foot moderne. Mais, que ce soit Longoria ou Ribalta, pour faire du mercato, c’est top, ce sont des spécialistes mais il y a les bons et les mauvais côtés. » Mathieu Grégoire – Source : Football Club de Marseille (27/06/2022)