Mercato : Les Marseillais militent pour que Milik reste à l’OM !

Arek Milik n’est que prêter avec une OA à l’Olympique de Marseille. Plusieurs rumeurs l’envoyaient en Serie A la saison prochaine. Les Marseillais veulent le voir rester.

Milik a beaucoup apporté en venant jouer à l‘Olympique de Marseille. L’attaquant s’est montré décisif à plusieurs reprises et aura permis à ses coéquipiers d’espérer accrocher une cinquième place, synonyme de qualification en Europa League.

J’espère que Milik va rester — LOPEZ

Au micro de Maritima, Maxime Lopez s’est exprimé au sujet du Polonais (qu’il n’a pas connu dans le vestiaire.) En tant qu’amoureux de l’Olympique de Marseille, le minot espère que Milik va rester et jouer sous le maillot bleu et blanc.

« Je le trouve très très fort. Il a apporté un plus. Milik marque des buts. Il est bon et apporte un plus dans le jeu. Les joueurs de mon équipe m’ont dit qu’il avait une grosse réputation en Italie. Il a joué à Naples, il a été très bon et est très connu en Italie. J’espère qu’il va rester. » Maxime Lopez – Source : Maritima (21/05/21)

RONGIER ENVOIE UN MESSAGE CLAIR A MILIK

Sur les réseaux sociaux, les supporters ne cachent pas leur amour pour l’international polonais qui va disputer l’Euro 2020 avec son pays… Le plus étonnant ce week-end était de voir Valentin Rongier répondre de manière subliminal à son coéquipier !

LES SUPPORTERS AUSSI VEULENT VOIR MILIK RESTER !

Milik a posté une photo avec une légende disant : « Dernier match, allez l’Olympique de Marseille ! » Le milieu de terrain n’a pas tardé à envoyer sa réponse, précisant « Dernier match de la saison, huh? » Même en interne, les joueurs espèrent que l’attaquant va s’engager à long terme à Marseille.

« Last game » de la saison, on est bien d’accord Arkadiusz,

