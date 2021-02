Mercato : Les premiers mots du nouveau coach de l’OM, Jorge Sampaoli annonce la couleur !

Dans le communiqué publié par Image 7, qui gère la communication de Franck McCourt, a annoncé le départ de Jacques Henri Eyraud mais aussi l’arrivée de Jorge Sampaoli…

Jorge Sampaoli est le nouveau coach de l’OM, il a livré ces premiers mots dans ce communiqué : Chaleur, Vélodrome, intensité…

On n’est pas là pour se cacher : on va jouer dur — Sampaoli

A lire : OM : EYRAUD ÉCARTÉ, LONGORIA NOUVEAU PRÉSIDENT ! MCCOURT TRANCHE ENFIN !