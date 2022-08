Mercato : Les raisons qui ont poussé Nuno Tavares à rejoindre l’OM

A peine arrivé, Nuno Tavares a répondu aux questions du média de l’Olympique de Marseille. Le joueur explique son choix de venir à l’OM !

Prêté par Arsenal, Nuno Tavares a répondu aux questions du média de l’OM afin de se présenter aux supporters. Le Portugais a notamment expliqué son choix d’avoir rejoint Marseille alors que d’autres clubs s’étaient positionnés pour le récupérer.

Le projet sera bien pour moi. La Champions League m’a beaucoup attiré, les supporters également — Nuno Tavares

Face à Milan, le piston gauche a joué ses premières minutes au Vélodrome, dans une ambiance électrique. En deuxième mi-temps, il n’a pas démérité et a fait levé les supporters sur un petit pont bien placé… Les fans de l’OM ont pu voir sa qualité de centre à plusieurs reprises sur Milik et Clauss.

« Je me sens très bien et très heureux d’être ici. Et je suis très excité de commencer. Pourquoi l’OM ? Je pense que le projet sera bien pour moi. La Champions League m’a beaucoup attiré, les supporters également. C’était très important pour moi d’être ici. Il y a quelques mois, j’ai reçu beaucoup de messages de supporters sur Instagram et mon agent m’a dit que l’OM avait de l’intérêt pour moi. Donc aujourd’hui je suis très enthousiaste de faire partie du groupe et j’ai vraiment hâte de commencer le plus tôt possible. Je suis venu ici pour jouer plus régulièrement, pour avoir plus d’expérience, de jouer à ma manière et aider l’OM du mieux que je peux. C’est le plus important, apporter de l’énergie et être heureux avec les supporters. Mon style de jeu ? Très offensif, j’aime bien monter, faire des passes décisives plus que de marquer. Mes objectifs sont les mêmes que ceux de l’OM. Les titres dans ce club sont très importants. On fera tout notre possible en Ligue des champions. » Nuno Tavares – Source : OM (01/08/22)

Il va vite, il a plutôt un bon pied gauche. Il est assez polyvalent. – Diaz

« Je connais très bien Nuno Tavares puisque sur RMC Sport il y a quelques temps j’avais commenté son premier match avec le Benfica Lisbonne. Il était rentré arrière droit alors que c’est un gaucher. Il peut jouer des deux côtés mais il avait joué, au début en tout cas, arrière droit puis il avait joué aussi arrière gauche, c’est là où il a le plus joué avec Arsenal. C’est un joueur qui n’a pas vraiment des mensurations de latéral parce qu’il est très grand, un peu Nordi Mukiele. Il est très grand, très rapide, très puissant. Il a une technique, comme tout joueur portugais formé dans l’un des plus grands clubs formateurs du monde, le Benfica Lisbonne, quand même assez correcte. Il va vite, il a plutôt un bon pied gauche. Il est assez polyvalent. Maintenant je trouve et c’est peut-être pour ça qu’il n’a pas réussi à définitivement s’imposer à Arsenal, dans les 30 derniers mètres, il peut avoir un petit côté brouillon. Il confond vitesse et précipitation. C’est-à-dire que souvent il arrive à faire la différence par ses qualités techniques et surtout physiques mais ensuite pour le dernier geste ça peut finir en tribune. Il est aussi capable de faire des passes décisives, c’est un joueur qui est encore en post-formation, qui a besoin d’enchaîner les matchs. C’est un profil intéressant pour l’Olympique de Marseille. C’est une bonne idée de Pablo Longoria. Je ne dirais pas que c’est une réussite obligatoire mais c’est une bonne idée. Je sais qu’il y a une bonne relation entre Arsenal et Marseille et donc ils ont les deux derniers latéraux gauche des Gunners avec Sead Kolasinac pour qui je prédisais moins de réussite. En tout cas, Nuno Tavares, c’est une bonne idée. » Kevin Diaz – source : RMC (28/07/2022)