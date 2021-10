Mercato : Les stars et l’argent du PSG n’ont pas l’air de déranger Valentin Rongier…

Le milieu olympien Valentin Rongier était ce vendredi en conférence de presse. Ce dernier a bien sûr évoqué le match face au PSG ce dimanche soir et le fait que ce club appartienne au Qatar qui enchaîne les recrues.

Moi, ça ne me dérange pas — Rongier

« C’est une question un peu complexe. Ce qui m’importe, c’est qu’on ait un championnat attractif. C’est aussi grâce au fait que des superstars viennent dans notre championnat. C’est très important pour nous, mais aussi pour les petits clubs qui ont des revenus grâce à ça. Moi, ça ne me dérange pas. » Valentin Rongier – source : Conférence de presse (22/10/2021)

Sampaoli ne partage pas cet avis

Le football est très important sur le plan économique et même politique. On peut désormais voir un pays qui achète un club et donc les meilleurs joueurs. Ça rend les choses difficiles. On a Mbappé, Di Maria, Neymar, Messi dans la même équipe… Seul un pays peut le faire. Mbappé et tous les joueurs cités peuvent changer le cours d’un match en une seule action »Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (22/10/2021)