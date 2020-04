Mercato : Libre en 2021, ce défenseur (qui veut prolonger) pourrait quitter l’OM cet été…

Plusieurs joueurs de l’effectif olympien seront libres en juin prochain. C’est le cas de Jordan Amavi, le latéral gauche se verrait bien rester pour disputer la Ligue des Champions mais l’OM ne serait pas forcément capable de lui offrir une prolongation de contrat…

Plusieurs joueurs de l’OM ont un contrat qui se termine en 2021 (Mandanda, Germain, Thauvin, Lopez, Amavi…). En difficulté financière, le direction doit alléger sa masse salariale et se retrouve coincé dans la plupart de ces dossiers. De retour au premier plan grâce à André Villas-Boas, Jordan Amavi est le seul véritable latéral gauche de l’effectif, il pourrait cependant changer d’air…

Amavi aimerait prolonger, mais…

Selon l’Equipe, aucunes discussions autour d’une prolongation de contrat n’ont débuté entre l’OM et son latéral gauche. Alors que le montant de son transfert est estimé à plus de 8M€, le joueur peut-il quitter Marseille cet été ? Le quotidien sportif affirme que Jordan Amavi est « très attaché à l’OM » et qu’il « se verrait bien étirer son bail et disputer la Ligue des champions la saison prochaine. » Reste que son salaire estimé à plus de 200 000 euros mensuels pourrait compliquer cette option. Des clubs étranger pourraient profiter de cette situation pour recruter l’ancien niçois à l’intersaison…