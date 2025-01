Mercato Ligue 1 : Un joli chèque en vue pour Lyon ?

Le Eagle Football Group, ex-OL Groupe et actionnaire majoritaire de l’OL, est en proie à une dette colossale qui met le club sous la menace d’une éventuelle relégation en Ligue 2. Pour pallier ce gouffre financier, John Textor doit vendre cet hiver, et pas qu’un peu. Ainsi, après avoir bouclé la vente Gift Orban à Hoffenheim pour environ 10M d’euros en début de mercato, le club rhodanien s’apprête à de nouveau récupérer un joli chèque, cette fois-ci venu d’Italie…

En effet, selon les informations de RMC Sport, l’international espoir français Maxence Caqueret, qui est associé au club de Côme depuis plusieurs jours, aurait désormais signé son contrat avec le club lombard. Une opération qui va rapporter pas moins de 17M à l’OL !

Une vente à 17M d’euros !

Maxence Caqueret devient donc le deuxième joueur formé au club à quitter le navire lyonnais durant ce mercato hivernal après le départ d’Anthony Lopes du côté du FC Nantes. Le natif de Vénicieux qui ne rentrait plus du tout dans les plans de Pierre Sage, et qui n’avait plus été titularisé par le technicien français depuis le 20 octobre dernier va donc rapporter une jolie somme à son club formateur qui en avait bien besoin…

Caqueret s’est engagé pour quatre ans et demi avec le club italien de Côme. Un deal juteux pour l’OL qui va récupérer 17 millions d’euros d’indemnité de transfert dans cette opération.https://t.co/IW9Ekvigcq pic.twitter.com/t4IKBNR0Z1 — RMC Sport (@RMCsport) January 12, 2025

L’international espoir français a donc paraphé un contrat de 4 ans et demi avec l’ambitieux club de Côme, emmené notamment par l’ancienne gloire du football espagnol, Cesc Fabregas.

