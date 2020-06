Mercato : Lihadji vers le LOSC… l’OM tient sa revanche ?

Alors qu’Isaac Lhadji devrait rejoindre le LOSC une fois son contrat terminé avec l’OM (30 juin prochain), le club olympien pourrait tenter de s’offrir un jeune du centre de formation lillois…

Le président Eyraud avait expliqué il y a un an que le club olympien voulait miser sur de jeunes joueurs. Un an plus tard, l’OM vient de faire signer 6 nouveaux contrats pros. Par contre, le jeune Isaac Lihadji devrait rejoindre le LOSC, faute d’avoir trouvé un accord avec son club formateur. L’OM pourrait tenter de recruter un jeune lillois qui n’a pas encore signé pro avec le LOSC.

L’OM vise Ngoya ?

Selon Football Mercato, « le deuxième du dernier classement de Ligue 1, a jeté son dévolu sur Joël NGoya, jeune et talentueux milieu de terrain du LOSC. Ce grand gaucher très technique est capable aussi bien d’évoluer en sentinelle qu’au poste de milieu relayeur. »

Ngoya était selon le média spécialisé dans les transferts proche de rejoindre un club italien et serait sollicité par dix clubs français et européens dont Nice et Bordeaux. L’OM doit donc faire face à une grosse concurrence sur ce dossier. Le marché des jeunes joueurs est devenu un enjeux important du football moderne.