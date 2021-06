Mercato : Lille tente de doubler l’OM pour Adli ?

Courtisé par l’Olympique de Marseille depuis plusieurs mois, Amine Adli ne souhaite pas prolonger du côté de Toulouse. Le LOSC serait sur le point de passer à l’action pour enrôler le milieu offensif.

Nous le savons depuis plusieurs mois. L’Olympique de Marseille apprécie fortement le profil d’Amine Adli. Pablo Longoria se serait même rendu à Toulouse pour rencontrer le jeune milieu offensif en janvier dernier. Face aux contraintes pour réaliser le deal à ce moment-là, le président olympien lui aurait promis qu’il reviendrait à la charge cet été pour le recruter.

J’ai essayé de prolonger adli, il n’a pas voulu – COMOLLI

Hier, David Comolli a tenu à faire le point sur le dossier Amine Adli en conférence de presse. Alors que les médias italiens annoncent ces derniers jours un intérêt de l’AC Milan pour le milieu offensif de 21, le président de Toulouse affirme qu’il n’a reçu aucune offre concrète. Il a également annoncé qu’Amine Adli ne souhaitait pas prolonger l’aventure avec le pensionnaire de Ligue 2. Une nouvelle qui peut satisfaire les dirigeants phocéens.

« J’ai essayé de prolonger Amine Adli, j’en suis à 12 ou 13 réunions. Il n’a pas voulu, ce que je regrette. Mais c’est quelqu’un qui s’est très bien comporté, il faut le souligner. Pour l’instant, j’ai beaucoup de coups de fil, mais n’ai aucune offre. » Damien Comolli – Source : Conférence de presse du Toulouse FC (24/06/21)

lille à l’affût pour adli

Une chose est sûre, cette déclaration n’est pas passée inaperçue chez ses courtisans. Pisté par de nombreux clubs européens dont l’AC Milan, le jeune toulousain est désormais dans les petits papiers de Lille d’après Foot Mercato. Même s’il n’est pas insensible à l’intérêt milanais, il serait désireux de poursuivre sa carrière en France. Amine Adli pourrait se laisser tenter par le challenge du champion en titre. Même si aucune offre n’a été formulée à l’heure actuelle, les Dogues pourraient rapidement passer à l’action pour saisir cette opportunité. Auteur de 8 buts et de 7 passes décisives en 33 rencontres de Ligue 2, le joueur de 21 ans est estimé à seulement 5M€ par Transfermarkt. Mais de son côté, l’OM ne s’est plus manifesté dans ce dossier. La piste menant au toulousain semble s’être sérieusement refroidie. En effet, il y a quelques jours, La Provence confiait que « les tergiversations » d’Amine Adli auraient lassé Jorge Sampaoli et Pablo Longoria. Reste à savoir comment le dossier menant au franco-marocain évoluera dans les prochaines semaines. Affaire à suivre…