Mercato : L’Inter Milan prêt a faire un nouveau deal avec l’OM ?

L’Olympique de Marseille va devoir faire un choix important pour le poste de meneur de jeu. Alors que Rabiot a été positionné plus haut, l’avenir d’Harit reste incertain et celui de Valentin Carboni aussi. L’Inter Milan envisagerait de renouveler ce prêt en raison de la blessure, bien que le joueur n’ait joué que quatre matches à l’OM depuis son arrivée, et le retour en Italie serait prévu pour 2025.

L’Olympique de Marseille pourrait bien conserver Valentin Carboni pour la saison prochaine, malgré une blessure importante qui le prive de terrain cette saison. Prêté par l’Inter Milan, le milieu de terrain argentin a subi une opération des ligaments croisés du genou gauche, une blessure qui le tiendra éloigné des terrains pour le reste de l’année. Cependant, son avenir en Ligue 1 pourrait être assuré, car l’Inter Milan envisagerait de prolonger son prêt à l’OM, selon les informations de Tuttosport. Les dirigeants italiens semblent ouverts à cette idée, bien qu’ils n’aient pas encore pris de décision définitive sur la suite de la carrière du jeune talent.

Selon Tuttosport, « avec ce qui aurait dû être la saison de l’explosion définitive interrompue, il faut maintenant penser à l’avenir de Valentin. Pour lui, un prêt ou une nouvelle opération avec Marseille ne peut être exclu ; sinon, trouver un club qui puisse accueillir le joyau Nerazzurri cela ne devrait pas être compliqué pour les managers de l’Inter ».

🚨 #Inter are thinking about the future of Valentín Carboni. Once recovered from his ACL injury, another loan or another deal similar to the one with Marseille this season is possible. 🇦🇷

