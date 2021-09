Mercato : Lirola juge le nouvelle effectif de l’OM

Ce vendredi, Pol Lirola a répondu aux questions des journaliste au centre RLD dans le cadre de la conférence de presse d’avant match OM – Lens. Ce dernier a évoqué le nouvel effectif, qu’il juge plus complet avec de bonnes recrues…

Il y a une concurrence féroce, c’est aussi pourquoi on est meilleur — Lirola

On a changé de style de jeu, on est plus dominateur. Cette saison, je suis plus au milieu de terrain, même si je préfère le côté. Je me donne le temps afin de m’adapter à ce nouveau rôle, notamment avec Under. On a des très bonnes recrues. L’effectif est plus complet que la saison dernière. A l’entrainement il y a une concurrence féroce, c’est aussi pourquoi on est meilleur… » Pol Lirola – source : Conférence de presse (24/09/2021)

