Mercato : L’OM a bien été approché par l’Arabie Saoudite pour ce joueur

En août dernier, le journal L’Equipe affirmait que Chancel Mbemba avait reçu des approches voire des offres de la part de l’Arabie Saoudite. Le sélectionneur de la RD Congo affirme également qu’il se sent bien à Marseille pour le quotidien sportif.

Le mercato est terminé en Ligue 1 et Chancel Mbemba est toujours dans l’effectif malgré quelques petites frayeurs au mois d’août. Finalement, l’international congolais continue son aventure à Marseille et a même repris un rôle de titulaire indiscutable à côté de Samuel Gigot, reléguant pour le moment Leonardo Balerdi sur le banc.

Mbemba se sent bien à Marseille

Le sélectionneur de la RD Congo s’est exprimé sur le cas de son défenseur central dans un entretien accordé à l’Equipe. D’après lui, il n’a pas été perturbé par le mercato d’été. « Il n’avait peut-être pas la confiance totale du coach pendant la préparation mais c’est un joueur qui est tellement travailleur, qui aime tellement les challenges, qu’il s’est accroché, explique Sébastien Desabre. Je n’ai pas l’impression que le mercato l’ait plus dérangé que cela. Il est très heureux à Marseille »

On est toujours en alerte mais on est concentré à boucler le dossier Meité/Touré

Avant la rencontre face au FC Nantes et le dernier jour du mercato d’été 2023, le président Pablo Longoria estimait déjà qu’il n’y a pas de raison de voir partir Ounahi ou Mbemba. Il se concentrait sur le dossier de l’arrivée de Meité et du départ de Touré.« Il n’y a pas de dossier Ounahi, pas de dossier Mbemba. On est toujours en alerte mais on est concentré à boucler le dossier Meité/Touré avec Lorient. Je pense que cela va être le dernier pour cet été, a lâché Pablo Longoria au micro de Canal+ Foot. On est satisfait je pense que l’on a composé une équipe compétitive, maintenant le terrain doit parler. On a un match important ce soir face à Nantes. «