Mercato : L’OM a bien rajouté un clause particulière dans le cadre de ce prêt !

Revenus à sept points du PSG grâce à sa victoire contre Reims (1-2), l’OM a encore toutes ses chances pour le titre. Le 30 avril, Auxerre se déplace à Marseille et on sait déjà que Isaak Touré, Marseillais prêté à Auxerre, sera absent.

Dans La Provence du jour, on apprend que Pablo Longoria a donné un joli coup de pouce à l’OM dans la course au titre. En effet, Issak Touré, prêté à Auxerre lors du mercato hivernal, est devenu un joueur clé de l’équipe et tient la défense. Mais le président de l’OM a inscrit une clause dans son contrat lui interdisant de jouer au Vélodrome le 30 avril prochain.

Après une demie saison à Marseille, il n’a pu joué que cinq matches et n’a jamais été titularisé par Igor Tudor. Arrivé du Havre pour 5,5 millions d’euros, il était pourtant présenté comme un grand espoir français. Depuis son arrivée à Auxerre, il a pu relever la tête, en étant titularisé 1o fois, sur 11 matches possible. Depuis son arrivée, le club Yonnais s’est relancé dans la course au maintien. D’abord aligné dans une défense à quatre, il est maintenant dans une défense à trois et pourrait retrouver ce poste la saison prochaine à l’OM.

🔹L'OM est très heureux du bon rendement d'Isaak Touré 🇫🇷 à Auxerre, lui fait des retours réguliers et évaluera sa situation en fin de saison. En vertu d'un accord entre les 2 clubs, il ne jouera pas contre l'OM au Vélodrome fin avril.

Touré, patron de la défense auxerroise

Pour l’entourage du défenseur de 2,06m, c’est un prêt bénéfique car il avait besoin d’une transition entre la Ligue 2 et le haut du tableau de Ligue 1. « Batailler pour un maintien est très formateur » a insisté Pélissier, l’entraîneur d’Auxerre. Les dirigeants Marseillais restent en contact avec leur joueur et sont contents de son rendement dans le club de Bourgogne. Ils lui font des retours réguliers et évalueront sa situation en fin de saison.

Au vu des prestations Marseillaise à domicile, de la forme des joueurs Parisiens et de leur calendrier, cette clause pourra être bénéfique pour l’OM. Auxerre, club de bas de tableau, se déplacera sans son meilleur joueur. Pablo Longoria, grâce à cette clause, pourra jouer un rôle majeur dans cette fin de saison…