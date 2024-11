Mercato : L’OM a bien tenté sa chance pour cet ancien joueur de Manchester United !

Cet été, l’OM a recruté deux joueurs évoluant en Angleterre, un troisième a été sollicité, sans succès. L’été dernier, Anthony Martial a pris une décision cruciale pour son avenir, après une période difficile à Manchester United, l’attaquant français a rejeté plusieurs offres, dont celle de l’Olympique de Marseille (OM) pour rejoindre l’AEK.

Libre de tout contrat, Anthony Martial est revenu en région parisienne pour faire une préparation physique individuelle rigoureuse, alternant entre séances en salle et sur le terrain. Alors qu’il était sollicité par des clubs comme Besiktas, des formations saoudiennes, ainsi que l’OM, il a choisi de ne pas céder aux sirènes financières ou médiatiques. Selon l’Equipe, le club phocéen, qui l’avait courtisé à plusieurs reprises, a vu son dossier repoussé par Martial. L’OM ne correspondait pas à ses aspirations actuelles. Le joueur a préféré se concentrer sur son bien-être personnel et son plaisir de jouer, loin des pressions habituelles des clubs de Ligue 1.

Martial a repoussé l’offre de l’OM (avant l’arrivée de De Zerbi)

Le projet marseillais, avant que De Zerbi arrive, n’a pas séduit Martial. Il a également rejeté Lille, qui s’est intéressé à lui en fin de mercato. Selon ses proches, à presque 29 ans, Martial ne cherche plus à réaliser un gros transfert, mais plutôt à s’épanouir dans un environnement moins stressant. Son objectif est désormais de redécouvrir la joie de jouer au football. Un de ses proche a déclaré au quotidien sportif : « Après avoir joué dans l’un des plus grands clubs au monde, il arrive à un âge où il n’est plus dans l’attente de faire un gros transfert, mais plutôt de se dire : »Je prends ce qu’il y a à prendre, je prends du plaisir différemment » »

C’est finalement à l’AEK Athènes que Martial a décidé de rebondir. Ce club grec lui offre un cadre plus tranquille, avec un projet sportif intéressant en Ligue Europa, tout en lui permettant de relancer sa carrière en dehors de l’ombre des grands clubs européens. Martial a signé un contrat de deux et demi, avec un salaire estimé à 2,5 millions d’euros net.

À 29 ans, Anthony Martial a fait le choix de prendre son temps et de se redécouvrir dans un nouveau chapitre de sa carrière, loin des sollicitations de l’OM.