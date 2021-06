Mercato : L’OM a formulé une offre pour Lirola, la Fiorentino temporise?

Avec Milik, Lirola a réussi à s’imposer rapidement dans l’effectif de l’Olympique de Marseille. L’Espagnol, n’étant que prêté, est retourné en Serie A. La Fiorentina tente de le retenir.

L’Olympique de Marseille a connu une seconde partie de saison plus intéressante grâce à deux joueurs : Arek Milik et Pol Lirola qui ont apporté offensivement. Le latéral droit n’avait pas une option d’achat obligatoire dans son prêt. Elle pouvait être levée mais l’OM a préféré patienter et espère faire baisser le prix du transfert.

La Fiorentina et les Marseillais s’étaient mis d’accord sur un montant de 12 millions d’euros pour cette option d’achat selon plusieurs médias. Tutto Mercato Web affirmait ce vendredi que Pablo Longoria a formulé une nouvelle offre à hauteur de ces 12 millions d’euros.

UNE OFFRE DE 12M€ REFUSÉE…

Cette dernière aurait été refusée par les Italiens qui prétextent vouloir conserver Pol Lirola dans leurs rangs la saison prochaine. De son côté, le joueur souhaiterait toujours continuer l’aventure avec l’Olympique de Marseille comme il l’a répété à plusieurs reprises.

La fausse arrivée de Gennaro Gattuso a effrayé les supporters marseillais puisque le coach italien semblait vouloir garder Lirola. La situation ne semble pas s’arranger entre l’OM et la Fiorentina. Il aurait peut-être été plus simple de payer l’option d’achat au lieu de faire trainer le dossier…