Mercato: L’OM à la lutte avec le LOSC, Lyon et Monaco pour un jeune ailier français de 19 ans ?

Ciblé par l’Olympique de Marseille depuis environ un an, Nathanaël Mbuku a confirmé les espoirs placé en lui cette saison. Auteur de quatre buts et d’une passe décisive, les plus gros clubs de Ligue 1 sont intéressé par son profil. Reims attend une somme importante pour le céder.

L’Olympique de Marseille devra, cet été, trouver un joueur capable de remplacer Florian Thauvin sur le front de l’attaque marseillaise. Depuis l’annonce du départ de l’ancien bastiais vers les Tigres, certains noms de remplaçants ont commencé à circuler comme Sebastian Villa ou encore Cristian Pavon notamment, tout deux joueurs de Boca Juniors. Un autre nom circule en Ligue 1, celui de Nathanaël Mbuku. L’ailier français de 19 ans est beaucoup apprécié du côté des dirigeants marseillais, mais pas que…

Lille, Lyon et Monaco à l’affut pour mbuku ?

En effet, selon les informations de Foot Mercato, le LOSC, l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco seraient également intéressés par le profil du jeune attaquant rémois. Auteur de 4 buts et de 1 passe décisive, Mbuku a frappé dans l’œil de ses différents clubs. Du côté de Reims, on estime la valeur du joueur aux alentours de 15 millions d’euros. Une somme qui risque de refroidir les Marseillais qui n’ont pas des moyens aussi importants que les autres clubs dans la course.