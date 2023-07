Mercato : L’OM à la lutte avec le Milan et l’Ajax pour une pépite du championnat danois ?

L’Olympique de Marseille s’intéresserait à l’ailier ghanéen Ernest Nuamah qui évolue dans le championnat danois selon la presse ghanéenne. La concurrence serait toutefois rude avec plusieurs clubs européens sur le coup.

L’OM est à la recherche de renforts sur toutes les lignes dans la perspective d’un mercato mouvementé et selon la presse ghanéenne le club s’intéresse à Ernest Nuamah, joueur offensif polyvalent de 19 ans qui évolue à Nordsjaelland au Danemark. D’après SportsWorldGhana plusieurs clubs européens seraient sur le dossier, dont l’AC Milan et l’Ajax qui devraient offrir une sacrée concurrence à Marseille.

Le journal précise que l’OM se serait renseigné sur le joueur et préparerait même une offre concrète pour le gaucher.

Two European giants, other clubs keen to sign 🇬🇭 Ghana’s new sensation Ernest Nuamahhttps://t.co/z2lpvXzjjN

— SPORTSworldGhana.com (@sportworldghana) July 6, 2023