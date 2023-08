Mercato : L’OM a recruté «un joueur exceptionnel !»

Geoffrey Kondogbia, la première acquisition estivale de l’OM, poursuit son ascension au sein de l’olympique de Marseille. Lors du dernier match de préparation contre le Bayer Leverkusen mercredi soir, l’ancien joueur de l’AS Monaco et de l’Inter a délivré une performance de qualité. Cette performance réussie lui a valu les compliments de son coéquipier Pierre-Emerick Aubameyang.

Lors de la confrontation avec le Bayer Leverkusen mercredi, certaines nouvelles recrues se sont mis en évidence, notamment Iliman Ndiaye et Geoffrey Kondogbia. En provenance du FC Valence, ce dernier a rapidement captivé l’attention des fervents supporters marseillais grâce à sa présence dominante au milieu de terrain. Le jeu puissant de Kondogbia a attiré les regards et les éloges, le plaçant sur une trajectoire prometteuse au sein de l’équipe.

Selon Pierre-Emerick Aubameyang, l’ancien joueur de l’AS Monaco a tout pour devenir un taulier à l’OM. « C’est un joueur exceptionnel. J’adore avoir des joueurs comme ça dans mon équipe plutôt que contre. On l’a vu hier il a un volume de jeu impressionnant et il va nous faire du bien cette saison » a lâché ainsi déclaré l’international gabonais en conférence de presse ce jeudi.

On voulait commencer la reconstruction de l’effectif avec lui