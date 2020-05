Mercato : L’OM a repéré un jeune talent en seconde division des Pays Bas ?

L’OM est dans le rouge financièrement, André Villas-Boas le sait et va devoir ( avec Andoni Zubizarreta) se montrer malin lors du prochain mercato. Le club olympien aurait repéré un jeune ailier droit en seconde division des Pays Bas…

Avec des moyens limités malgré une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, l’OM va devoir tenter des coups. Les recruteurs marseillais auraient trouvé un jeune talent en seconde division des Pays Bas (Eerste Divisie). En effet, selon le média Congo Actu, Anthony Musaba serait visé par l’OM.

Plusieurs clubs dont l’OM visent Musaba ?

Le jeune joueur de 19 ans ne devrait pas rester au NEC Nimègue, 8e de seconde division des Pays-Bas. Le jeune milieu offensif fait l’objet de plusieurs convoitises de grands clubs européens. En plus de l’OM, plusieurs clubs se seraient renseignés sur son cas. L’Atletico Madrid,, le FC Valence, Stuttgart et le Borussia Dortmund seraient sur les rangs. Musaba a marqué 9 buts et donné 5 passes décisives TTC cette saison. L’ailier droit, qui est à l’aise des deux pieds, dispose d’un contrat jusqu’en 2021 avec un an de plus en option. L’OM va devoir se positionner vite pour éviter de voir le faible coût de son transfert flamber…