Mercato : L’OM a-t-il vraiment besoin d’un nouvel attaquant pour finir la saison?

L’Olympique de Marseille s’activerait pour recruter un nouvel attaquant lors de ce mercato hivernal. Selon Sylvain Armand, ancien joueur du PSG, ce n’est pas nécessaire d’ajouter un joueur offensif…

Avec les dossiers Milik, Mateta, Cutrone, Laborde… L’OM serait à la recherche d’un buteur pour concurrencer Dario Benedetto et Valère Germain.

j’estime que l’OM, avec le peu de compétition qu’ils ont à jouer, sont capables d’assurer — ARMAND

Selon Sylvain Armand, ancien joueur du PSG qui est maintenant consultant pour la chaîne Téléfoot, les Marseillais n’ont pas besoin de recruter un buteur.

A LIRE AUSSI : Mercato : Cet attaquant pisté par l’OM évoque son avenir (et ne ferme pas la porte à un départ)

« Létang faisait à l’époque et il le faisait très bien. Il avait le recul pour savoir quand recruter, quel type de joueurs pour l’adaptation et surtout si ça apporte une vraie plus value pour ne pas surenchérir qui apporterait peut-être plus d’égo avec Germain, Benedetto… Là ils ont un actionnaire qui est peut-être plus présent. C’est à eux de construire leur trajectoire et leur route pour ces six prochains mois. Moi j’estime que l’OM, avec le peu de compétition qu’ils ont à jouer, ils sont capables d’assurer avec ces deux joueurs-là. » Sylvain Armand – Source : Téléfoot (08/01/21)