Mercato : L’OM a un accord avec Lirola, les discussions avec la Fiorentina débutent !

Prêté à l’Olympique de Marseille avec une option d’achat qui n’a pas été levée, Pol Lirola n’est pas encore tout à fait un Marseillais. Le journaliste Nicolo Schira affirme qu’un accord entre le joueur et le club existe et qu’il ne reste plus qu’à finaliser les négociations avec la Fiorentina !

Pablo Longoria a pris le risque de ne pas lever l’option d’achat pour s’attacher les services de Pol Lirola. Le latéral droit espagnol espère rester à l’Olympique de Marseille selon Nicolo Schira. A plusieurs reprises, le défenseur a décalé qu’il voulait jouer sous les ordres de Sampaoli la saison prochaine.

Un accord aurait été trouvé entre le joueur et le club. Il ne resterait plus qu’à trouver un terrain d’entente avec la Fiorentina qui joue la montre dans ce dossier. Ce samedi, nous apprenions par la presse italienne que la Viola souhaitait conserver Lirola.

Ce dernier met la priorité sur l’Olympique de Marseille et n’attend qu’un accord entre les deux clubs. Toujours selon les informations de Nicolo Schira, les discussions sont en cours entre la direction marseillaise et celle de la Fiorentina.

