Mercato : L’OM accélère enfin pour Thauvin !

Florian Thauvin a connu un saison blanche à cause d’une blessure et sera en fin de contrat en juin 2021. Ce dernier ayant fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de quitter l’OM cet été, le risque est donc grand de le voir partir gratuitement dans un an.

Florian Thauvin a répété plusieurs fois qu’il n’avait pas du tout l’intention de quitter l’Olympique de Marseille cet été à un du terme de son contrat. L’international français pourrait ainsi quitter le club olympien sans que ce dernier ne perçoive la moindre indemnité de transfert. Un tel scénario serait bien évidemment catastrophique pour les dirigeants marseillais qui n’avaient jusqu’à présent pas proposé de prolongation de contrat à l’attaquant de l’OM.

Pourquoi tu veux que je m’en aille? Ici je suis bien — THAUVIN

A LIRE AUSSI : Mercato OM : « Thauvin l’a en travers de la gorge »

Selon les informations de l’AFP, relayées par Ouest France, l’Etat major olympien aurait enfin bougé sur ce dossier. Jacques-Henri Eyraud aurait ainsi entamé des discussions avec Thauvin en vue d’une prolongation. Reste à savoir s’il parviendra à convaincre le champion du monde français et quels seront les conditions contractuelles proposées ?

La Décla

« Je reste à Marseille, je te le dis ! Moi je ne rigole pas, je te le dis, je reste. Comme ça le débat est clos. Parce que je vois des trucs passer tous les jours. Pourquoi tu veux que je m’en aille? Je vais pas te faire la chanson mais tu sais très bien ce que représente le club pour moi. Ici je suis bien. En plus j’ai perdu une saison (avec sa blessure, ndlr) et je vais partir au moment où on va jouer la Ligue des Champions alors que ça fait des années que je me bats pour ça? Pourquoi tu veux que je parte? »

Florian Thauvin – Source : Instagram (26/04/2020)