Mercato : L’OM accélère pour son nouveau gardien ! (accord total en vu !)

Le dossier du gardien de but est l’une des grandes priorités des dirigeants de l’OM. Ces derniers sont sur le point de conclure un accord pour l’argentin Gerónimo Rulli.

L’Olympique de Marseille doit impérativement recruter un nouveau gardien de but avant la reprise du championnat dans une dizaine de jours. Les dirigeants olympiens ont exploré de nombreuses prises et se sont heurtés à quelques refus. Récemment on apprenait que la nouvelle cible de l’OM se nommait Gerónimo Rulli. Le portier de l’Ajax a rapidement fait savoir qu’il souhaitait rejoindre Marseille. Les discussions entre les deux clubs ont donc pu débuter. Elles se sont visiblement accélérées ces dernières heures. En effet selon les informations de Footmercato, un accord total est proche entre toutes les parties.

On évoquait un montant de transfert de l’ordre de 4 à 6 millions d’euros.

🚨EXCL: 🔵⚪️🇦🇷 #Ligue1 | 🔐 Accord TOTAL quasiment trouvé pour la venue de Gerónimo Rulli à l’OMhttps://t.co/M4rySPVTwJ pic.twitter.com/AkwzpPebjk — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 6, 2024

Géronimo Rulli sur le point de succéder à Pau Lopez

Le feuilleton du gardien est donc visiblement sur le point de se terminer. C’est Géronimo Rulli qui devrait ainsi succéder à Pau Lopez dans les buts de l’Olympique de Marseille. Écarté par les clubs, ce dernier n’a toujours pas trouvé de porte de sortie après son transfert avorté à Côme.

