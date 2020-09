Mercato : L’OM augmente son offre et boucle le dossier Henrique ?

Le dénouement du dossier Luis Henrique à l’OM semble proche. Après un retard sur le timing annoncé, le club olympien aurait augmenté son offre pour convaincre Botafogo de laisser filer son ailier…

Hier l’Equipe confirmait un accord « l’attaquant et ses représentants sont d’accord avec la proposition marseillaise, il faut encore convaincre les vendeurs : Botafogo, détenteur de 40 % des droits du joueur, et Três Passos, son club formateur, qui détient 60 %. » Mais dans le même temps expliquait via Carlos Montenegro, dirigeant historique du club carioca, que le montant de 10M€ était pas acceptable. Il espère même que Luis Henrique pourra jouer ce mercredi soir, contre le Vasco da Gama, en match retour des 16es de finale de la Coupe du Brésil. Il a glissé quelques mots au quotidien sportif : « Pour l’instant, on attend leur proposition écrite. Mais pour 10 M€ il ne part pas ».

Un deal trouvé à 12M€ pour Henrique ?

Selon la chaine Téléfoot, l’OM a trouvé un accord a un montant plus élevé que prévu, à savoir 12M€. Le joueur de 18 ans devrait bien signer à l’OM et donc rapidement rejoindre Marseille.