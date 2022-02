Mercato : L’OM avait bien tenté de recruter ce milieu de Liverpool !

Avant le match entre Chelsea et Lille en Ligue des Champions, Joe Cole, passé par les deux clubs, a évoqué son arrivée en France en expliquant que l’OM était dans le coup…

Joe Cole a répondu aux questions de l’Equipe. L’ancien international anglais a raconté les coulisse de son arrivée au LOSC en 2011, L’Olympique de Marseille avait aussi tenté sa chance à l’époque…

Mon agent a reçu trois offres venant de France : Marseille, Bordeaux et Lille — Cole

«Je sortais d’une saison avec Liverpool au cours de laquelle je n’avais pas beaucoup eu l’occasion de jouer (9 titularisations en Premier League). Effectivement, des clubs de Premier League me voulaient en prêt, mais pour être honnête, ils ne m’excitaient guère. J’avais envie d’une nouvelle expérience. Mon agent a reçu trois offres venant de France : Marseille, Bordeaux et Lille. J’ai regardé des matches de ces équipes et j’ai été impressionné par la qualité du jeu lillois. Ensuite, j’ai pris le train et j’ai discuté pendant une heure avec Rudi Garcia (qui entraînait le LOSC à l’époque). En sortant de son bureau, je savais que j’allais jouer pour Lille», Joe Cole – source : L’Equipe (22/02/2022)

Joe Cole, ancien de Lille et Chelsea : « Rudi Garcia est le coach le plus sous-estimé en Europe » https://t.co/CVsaPq8VS2 pic.twitter.com/InZkLUH38l — L’ÉQUIPE (@lequipe) February 21, 2022

Sur RMC Sport dans l’émission de Vincent Moscato, l’ancien joueur de l’OM Eric Di Meco s’est exprimé à ce sujet. Il n’a vraiment pas apprécié la prise de parole du capitaine olympien !

« C’est le genre de déclaration qui a 0 intérêt. Je ne crois pas que les mecs aient le melon. Parce que pour avoir le melon, il faut déjà avoir fait de grandes choses. Pour le moment, à part avoir été éliminé de l’Europa League et de la Coupe de France, cette génération de l’OM n’a rien gagné. Je ne vois pas des garçons, sur le match d’hier, qui ont un comportement de gars avec le melon… Gueuler sur les mecs parce qu’ils ont raté une passe… Soit c’est la réalité et il faut donner des noms ou les chopper, soit des mecs vont se sentir viser et ça va foutre la merde dans le vestiaire. Ce qu’il s’est passé hier soir, on le sentait venir depuis longtemps » Eric Di Meco – Source : RMC Moscato Show (21/02/22)