Mercato : L’OM avait un accord avec lui… il va être transféré pour 100M€ bonus compris !

C’est un transfert qui va laisser encore plus de regrets à l’OM. Darwin Nunez va bien s’engager avec Liverpool pour un montant de 100M€ bonus compris. Benfica réalise une énorme opération, alors que l’OM était tout proche de faire venir le joueur en 2020…

Darwin Nunez sera un joueur de Liverpool la saison prochaine. Le montant de la transaction s’élève à 75M€ et pourrait même atteindre les 100M€. Benfica vient d’officialiser le départ de son attaquant de 23 ans : « Aux petites heures du matin de ce lundi (0h44), le club de Benfica a informé la Commission du marché des valeurs mobilières (CMVM) qu’il avait conclu un accord avec le Liverpool FC pour la vente de tous les droits du joueur Darwin Nuñez, pour un montant de 75 millions d’euros. A la CMVM, le SAD de Benfica a également informé que l’accord prévoit le versement d’une rémunération variable, si bien que le montant global de la vente pourrait atteindre le montant de 100 millions d’euros. Il est en outre informé que l’accord susmentionné est conditionné à la signature du contrat de travail sportif du joueur avec le Liverpool FC. » Un énorme chèque qui va laisser des regrets à Pablo Longoria, car l’OM était tout proche de le faire signer il y a deux ans…

OFFICIEL : Benfica annonce le départ de Darwin Nunez à Liverpool pour 75M€ + 25M€ de bonus. 🇺🇾🔴 pic.twitter.com/dAe0QzP7Yz — PLFrance_ 🇫🇷 (@PLFrance_) June 13, 2022

Villas-Boas en avait fait sa priorité lors de l’été 2020, l’OM avait même réussi à obtenir un accord avec le joueur et son ancien club Alméria en seconde division espagnole. Finalement, Benfica était passé par là en offrant d’avantage pour finalement récupérer l’attaquant uruguayen. Le coach olympien n’avait pas caché sa déception à ce sujet en conférence de presse. « On s’est peut-être raté parce que Luis Henrique ne sera pas ce joueur auquel on pensait avec la possibilité de jouer dans cette position », avait-il avoué en décembre 2020 à propos du Brésilien. Une déclaration confirmée par Pablo Longoria à la Cadena Ser en 2021.

LONGORIA VOULAIT FAIRE DARWIN NUÑEZ

Le président de l’Olympique de Marseille avait en effet évoqué le recrutement de l’été 2020. Content d’avoir réalisé un bon coup avec Milik lors de la période des transferts de l’hiver 2021, il aurait toutefois souhaité renforcer l’effectif d’AVB avec un attaquant qui brille avec Benfica : Darwin Nuñez. « Je pensais vraiment qu’on pourrait le faire, mais on n’a pas réussi », avait affirmé l’homme fort de l’OM au micro de la radio espagnol.