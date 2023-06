Mercato : L’OM bien placé pour Bonucci selon un média italien !

Le mythique défenseur italien, Leonardo Bonucci pourrait faire ses adieux à la Juventus, cet été. L’OM serait très bien placé pour récupérer le défenseur en cas de départ.

Selon les informations du média italien TuttoSport, la Juve pourrait se séparer de Leonardo Bonucci (36 ans). En cas de départ du défenseur italien, l’Olympique de Marseille serait actuellement le club le mieux placé pour s’attacher ses services.

L’ancien milanais aimerait trouver un club où il aura la certitude d’avoir du temps de jeu pour préparer au mieux l’Euro 2024 et l’OM apparaitrait comme une solution intéressante pour lui.

📣 Bonucci e Juve prove d’addio

🏆 Così il Golden Boy rivoluziona il calcio

👨‍⚖️ Agnelli e il ricorso al Tar per le plusvalenze

👔 Giuntoli aleggia, Manna rinnova

💰 Arabia e petroldollari. Il mercato va in tilt

🚨 Foggia: spari all’auto di Di Pasquale

🐂 Buongiorno – Toro 2028 pic.twitter.com/x3nyKSIeUI — Tuttosport (@tuttosport) June 20, 2023

Seul problème, son salaire, Bonucci toucherait actuellement plus de 12 millions d’euros par an à la Juve, ce qui est complètement au-delà de tout ce que l’OM peut proposer, surtout pour un joueur de cet âge. Si rien n’est sûr concernant ce transfert, les bonnes relations entre Longoria et le board turinois, ainsi que la situation concernant Milik pourrait faciliter l’opération en cas d’intérêt réel de l’OM. Un prêt avec prise en charge partielle du salaire est même évoquée.

Pas le seul défenseur dans le viseur de l’OM

En plus de la rumeur Bonucci, l’OM serait intéressé par un autre défenseur central, le marocain Romain Saïss (33 ans). Le défenseur central de Besiktas serait lui aussi très motivé par l’idée de rejoindre Marseille.

Pablo Longoria attendrait cependant l’arrivée du nouveau coach pour passer à l’étape finale dans ce dossier.