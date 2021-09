Mercato : « Le club dans lequel je rêve de jouer ? L’OM ! Ça restera toujours un rêve. »

Wesley Fofana (20 ans) a quitté Saint-Etienne la saison dernière pour rejoindre Leicester et la Premier League. Le jeune défenseur central originaire de Marseille a indiqué qu’il était un grand amoureux de l’Olympique de Marseille.

Lors d’un entretien pour Oh My Goal, Wesley Fofana n’a pas caché son amour pour l’Olympique de Marseille, le club de sa ville de naissance. Il estime ainsi qu’il pourrait rejoindre l’OM au cours de sa carrière.

«Le club dans lequel je rêve de jouer ? L’OM. Ça restera toujours un rêve. Peut-être que ça va se passer dans ma carrière, je ne sais pas, je ne peux pas savoir. Mais ça restera toujours un rêve parce que c’est ma ville. C’est mon club, celui que j’ai supporté étant petit, et que je supporte toujours Quand je regarde les matches de l’OM, je suis comme un fan. Je crie, je chante, c’est comme ça, c’est mon club. Est-ce que je veux, est-ce que je pourrais ? Ça, je ne peux pas savoir. On verra bien.» Wesley Fofana – Source : Oh My Goal (10/09/2021)

La côte du jeune espoir français est aujourd’hui estimée à 40M€ par le site Transfermarkt. Leicester avait du débourser plus de 20M€ pour le recruter. Difficile dans ces condition pour pouvoir imaginer la venue du jeune marseillais dans un avenir proche. Mais qui sait ?