Mercato : L’OM cherche un central… deux pistes en Liga ?

Alors que Pablo Longoria recrute sur les postes offensifs, un défenseur central serait aussi recherché. Selon le média espagnol Sport, l’OM viserait les deux défenseurs centraux barcelonais, Eric Garcia (22 ans) et Clément Lenglet (28 ans).

L’Olympique de Marseille chercherait encore à renforcer sa défense. Selon Sport, Pablo Longoria aurait demandé des renseignements au Barça concernant ses défenseurs Eric Garcia et Clément Lenglet. Les deux centraux de 22 et 28 ans sont devenus indésirables à Barcelone et pourraient être bradés par le club catalan en recherche de liquidités. « L’Olympique de Marseille s’est renseigné auprès du Barça pour ces deux centraux. Le club français est intéressé par Lenglet et Eric Garcia et pourrait payer le transfert. »

Lenglet était prêté en Premier League, mais les 15M€ réclamés par le Barça ont refroidi les Spurs. Le joueur dispose d’un salaire conséquent. Eric Garcia ne s’est pas vraiment imposé et n’apporte pas de grandes garanties, ce dernier ne serait pas emballé par l’idée de rejoindre la Ligue 1. Deux pistes qui semblent bien complexes.

L’OM veut avancer le plus possible sur son mercato avant le début de la campagne de LDC. Après Kondogbia, Lodi et Aubameyang, la prochaine recrue olympienne pourrait s’appeler Ismaïla Sarr.

Ismaïla Sarr arrive

Le journaliste de L’Equipe, Loïc Tanzi, ainsi que Fabrizio Romano viennent de confirmer qu’Ismaïla Sarr vient de réussir ses tests médicaux à Marseille et va donc bel et bien s’engager avec l’OM pour 5 ans. L’ailier international sénégalais arrive de Watford contre un chèque de 13 millions d’euros. C’est la quatrième recrue olympienne cet été.