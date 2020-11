Mercato : L’OM (comme Lyon) vise une révélation de Ligue 1 ?

L’OM est toujours à la recherche de jeunes talents par l’intermédiaire de son nouveau directeur sportif Pablo Longoria. Le club olympien a cruellement besoin de renforcer ses ailes en défense et aurait dans son viseur une des révélations de Ligue 1.

Un énorme chantier s’annonce à l’OM. Alors que plusieurs départs sont à attendre dès le prochain mercato, certains postes ont besoin d’être renforcé. C’est le cas des latéraux. En effet, côté droit Hiroki Sakai n’a pas de doublure et affiche ses limites depuis plusieurs mois. Côté gauche, Jordan Amavi dispose d’un contrat qui se termine en juin prochain, tout comme Yuto Nagatomo recruté cet été. L’OM aimerait donc trouver un latéral gauche et aurait dans son viseur Romain Perraud.

OM vs Lyon pour Perraud ?

Le latéral gauche de Brest attise les convoitises. Le latéral gauche de 23 ans a été formé à Nice, il s’est fait remarquer lors de son prêt en Ligue 2 au Paris FC. Il n’a pas voulu prolonger avec Nice et s’est engagé avec Brest en 2019 pour 2M€. Depuis, il s’est imposé en Ligue 1 et commence a suscité l’intérêt des gros clubs. Selon plusieurs médias italiens, le nom de Perraud figure depuis longtemps sur les tablettes de la Sampdoria, mais aussi de Marseille et Lyon. Les deux clubs français ont besoin de recruter à ce poste, ils vont donc encore être en concurrence sur ce dossier.

Le chiffre : 900

Après avoir raté le premier match face à Nîmes, Romain Perraud a disputé l’intégralité des 10 matches de Ligue 1 avec Brest cette saison, soit 900 minutes. Il a marqué 3 buts et délivré 4 passes décisives lors de ces rencontres…