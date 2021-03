Mercato : L’OM concurrencé par deux cadors européens pour Thauvin ?

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin n’a pas encore décidé de son avenir. Mais selon le journaliste italien Nicolo Schira, un bras de fer serait engagé entre l’OM et deux gros calibres européens…

Buteur décisif hier pour la victoire face au Stade Brestois (3-1), Florian Thauvin a retrouvé le chemin des filets. Et ce alors que son avenir n’est pas encore tracé. Toutefois, une concurrence rude serait à l’œuvre pour le récupérer à l’issue de son contrat en juin…

#Sevilla and #Leicester are interested in Florian #Thauvin as a free agent (his contract expires in June), but #OlympiqueMarseille are pushing to extend his contract until 2025 and have offered a salary of €3M/year. Talks ongoing. #transfers #OM #TeamOM #LCFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 13, 2021