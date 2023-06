Mercato : l’OM continue de recruter en post formation !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

La formation est le gros point noir de l’OM. Le club a été sanctionné par l’UEFA car il n’y a pas assez de joueurs formés au club dans l’effectif pro. Il faut dire que le club a décidé d’énormément recruter en post formation, mais si ces derniers ne jouent pas non plus en équipe première.

Cette stratégie semble perdurer, car selon l’Equipe l’OM va faire signer pro le jeune attaquant Alexis Kabamba. Le quotidien sportif précise que « l’OM est en passe de renforcer ses équipes de jeunes avec l’arrivée d’un champion d’Europe des moins de 17 ans. En fin de contrat avec le Stade de Reims, son club formateur, Alexis Kabamba va signer son premier contrat professionnel avec Marseille. Le jeune ailier droit gaucher issu de la génération 2005 doit s’engager pour trois ans avec le club phocéen. »

En fin de contrat avec le Stade de Reims, son club formateur, le jeune attaquant Alexis Kabamba (17 ans) va signer son premier contrat professionnel avec l’OM. https://t.co/enZqBoS5lO pic.twitter.com/dBNkahDWTB — L’ÉQUIPE (@lequipe) June 7, 2023

Dans notre émission Débat Foot Marseille diffusée en septembre dernier, notre invité Cyril Astier, agent de joueur, s’était exprimé sur la récente politique de recrutement de jeunes pas encore passés professionnels ou avec très peu d’expérience pro à l’OM. Pour lui, cette politique envoie notamment un message négatif aux jeunes marseillais du centre de formation.

«Pas prêts à intégrer le groupe pro

Cyril Astier avait donné son avis dans Débat Foot Marseille le 19/09/2022. « Là sur le coup on est sur de la post-formation, moi je suis jamais un grand fan de ce de ce type de recrutement là. Parce que déjà d’une part, on envoie un message aux jeunes qui sont déjà dans le centre depuis plusieurs années en disant « Ben concrètement aujourd’hui si on va chercher à l’extérieur c’est qu’on n’a pas ce qu’il nous faut ». C’est le premier message qui est envoyé donc et plutôt négatif. En plus sur ces profils là, moi j’ai eu l’occasion de les voir jouer, et bien jusqu’à présent j’en ai très honnêtement pas trouvé un qui a fait la différence quoi ! En tous les cas surtout pas prêt à intégrer le groupe pro. C’est mon avis, je pense que tous les suiveurs des jeunes de l’Olympique de Marseille diront la même chose moi. »

Que l’OM devienne un spécialiste de la post-formation

L’agent qui travaille pour une grosse société en Espagne regrettait s’interrogé sur le virage pris dans la post-formation. « Ce qui m’embête le plus, c’est le positionnement de la formation. En fait en faisant ce genre de choses là, encore une fois il y a des clubs qui le font très bien, qui sont spécialisés dans la post formation… alors est-ce que demain l’Olympique de Marseille devient un spécialiste de la formation pourquoi pas ! Après c’est une stratégie comme une autre. »