Mercato: L’OM dément pour Balerdi ?

Dans le dur en début de saison, Leonardo Balerdi a réussi à se remettre dans le bain et réaliser une première partie de saison correcte, contrastée par les mauvaises performances des premiers matchs et des excellentes copies rendues plus récemment. Alors qu’il était annoncé sur le départ, il pourrait finalement rester…

Titulaire depuis le début de saison sous les ordres d’Igor Tudor, Leonardo Balerdi est devenu une pièce inamovible, ou presque, du système de jeu du technicien croate. Aligné soit dans l’axe soit à gauche de cette défense à trois, le défenseur argentin a pris ses aises et est monté en puissance au cours de la saison en réussissant d’excellents matchs notamment contre Paris, Lyon et Tottenham lors du match retour. Annoncé sur le départ récemment, cet été nous parlions d’offres aux alentours des 8 millions d’euros également, cette fois, Pablo Longoria demanderait 15 millions d’euros pour l’ancien de Boca.

L’OM dément pour Balerdi

Mais selon les informations de l’Equipe, le board de l’OM dément chercher un défenseur central et affirme compter sur Leonardo Balerdi pour la suite de la saison. Déjà annoncé sur le départ l’été dernier avec notamment Bologne comme possible destination, Leonardo Balerdi pourrait donc rester dans le sud de la France.

Haaland est un ami de Dortmund, c’est un super pro

« Haaland est un ami de Dortmund, c’est un super pro. Je regarde comment il travaille et j’essaye de faire pareil car il a super mentalité, ça serait bien s’il venait ici (rires). » Léonardo Balerdi – source: Conférence de presse (07/10/2022)