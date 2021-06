Mercato: L’OM devancé par deux clubs de L1 sur le poste de gardien ?

Second gardien du Bayern Munich, Alexander Nübel serait une piste pour l’Olympique de Marseille afin de concurrencer Mandanda. Mais l’AS Monaco et Lille auraient une longueur d’avance sur les olympiens…

Ces dernières semaines, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli auraient pris une décision concernant le poste de gardien de but : recruter un numéro 1 bis afin de concurrencer Steve Mandanda. Le capitaine de l’Olympique de Marseille serait au courant et aurait accepter cette situation selon RMC Sport.

En conférence de presse, le coach argentin a bien expliqué quel était le rôle du gardien de but dans son système de jeu. Pour lui, c’est quasiment un 11e joueur de champ qui doit absolument avoir un bon jeu aux pieds.

« Mon système nécessite que le gardien soit un joueur supplémentaire sur le terrain. Car dans le football moderne, les gardiens sont des joueurs libres, sans pression de l’adversaire. Il faut aussi qu’il communique bien avec sa défense. Mais, évidemment, la priorité est sa capacité à intervenir efficacement en tant que gardien de but » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (15/04/21)

L’un des gardiens qui collaient parfaitement à ce profil et qui cochait également la case de la jeunesse, chère à Pablo Longoria, c’est Alexander Nübel. Actuellement second gardien du Bayern Munich, l’Allemand devrait finalement filer en prêt deux ans à Monaco, selon Kicker. Le Losc est son second choix, mais les bavarois privilégient une équipe de possession afin d’habituer son portier pour son retour en Allemagne.

Alexander Nübel is getting closer to leaving FC Bayern on loan. Monaco is Nübel’s most likely destination. French champion Lille is the second top candidate to sign Nübel. A 2-year loan deal is being discussed [Kicker] pic.twitter.com/3ALz8W4deV

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 6, 2021