Mercato : L’OM doit faire face à plusieurs concurrents pour Thauvin…

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin doit prendre une décision pour son avenir : rester à Marseille ou se laisser tenter par une nouvelle aventure en Europe. Plusieurs clubs se sont déjà positionnés.

En conférence de presse il y a près d’une semaine, Florian Thauvin s’est montré heureux d’évoluer sous les ordres de Sampaoli. En substance, il semblait également soulagé du départ de Jacques-Henri Eyraud et de l’arrivée de Pablo Longoria à la présidence du club.

J’AI UNE TRÈS BONNE RELATION AVEC PABLO — THAUVIN

« Un nouveau contrat à l’OM ? Je ne sais pas du tout, là c’est un nouveau départ pour le club. Je n’ai aucune idée de mon avenir, j’ai une très bonne relation avec Pablo. Il y a eu des discussions entre Pablo et mon entourage, on n’a pas trouvé d’accord en décembre, mais pour autant la discussion n’est pas fermée. Je savais que ça allait être une saison compliquée pour moi, entre mn physique et le fait d’être en fin de contrat. C’est une décision prise par l’ancienne direction. l y a une nouvelle donne avec une nouvelle direction, ça peut changer les choses, pourquoi pas. Mon rôle c’est de donner le maximum jusqu’au bout on verra. » Florian Thauvin – source : Conférence de presse (12/03/2021)

VALENCE SE POSITIONNE

Ce mardi soir, c’est Calcio Mercato qui nous informe que plusieurs clubs se sont positionnés après le FC Séville et l’AC Milan. Leicester observerait de près la situation de l’ailier de l’OM. Il en est de même pour Valence qui apprécie son profil. Pablo Longoria serait toujours en discussions avec l’entourage de Thauvin. Selon le journaliste italien Nicolo Schira, le président lui aurait proposé un contrat allant jusqu’en 2025 accompagné d’un salaire de 3M € / an.