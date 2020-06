Mercato : L’OM doublé par un autre club de Ligue 1 pour ce dribbleur de 21 ans ?

Le mercato franco-français a ouvert ce lundi. L’OM pourrait tenter de s’offrir de jeunes talents de Ligue 2, mais la concurrence est forte…

Le 14 mars dernier, l’Equipe expliquait que les recruteurs marseillais avaient coché le nom d’un jeune ailier très dribbleur. Stéphane Diarra a déjà été sollicité « par des clubs anglais et écossais cet hiver, l’ex-Rennais privilégie, en l’état, la France. Lille, Lorient et Marseille ont pris des renseignements. » Stéphane Diarra est un dribbleur de 21 ans. Le franco-ivoirien formé à Evian TG, passé par la réserve de Rennes, a rejoint le Mans définitivement l’été dernier. Ce dernier a marqué 4 buts et donné 4 passes décisives en 28 matches toutes compétitions confondues cette saison. Il ne devrait pas rester en Ligue 2, mais l’OM serait devancé dans ce dossier…

Lorient accélère pour Diarra ?

Ce lundi, alors que le mercato franco-français est ouvert, le quotidien sportif publie un article sur les jeunes talents de Ligue 2 sollicité en Ligue 1. Stéphane Diarra en fait partie, l’ailier de 21 ans ne sera pas bradé par le Mans (rétrogradé en National). Si l’OM s’était renseigné cet hiver, le promu Lorient aurait déjà fait une première offre (de 2M€?). Reste que le Mans en attend un plus gros montant (7M€?) car Rennes dispose de 50% sur la revente du joueur… A suivre.