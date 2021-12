Mercato : L’OM doublé par un club de Serie A pour Boga…

La rumeur autour d’une éventuelle venue de Jérémie Boga à l’Olympique de Marseille touche à sa fin. En effet le milieu offensif français devrait poursuivre sa carrière au sein d’un autre club de Serie A selon les informations du journaliste Fabrizio Romano…

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille l’été dernier, le natif de la ville Jérémie Boga est finalement resté dans son club de Sassuolo. Et comme pressenti, le marseillais va continuer sa carrière dans un club plus huppé du pays, qui était qualifié pour la Ligue des Champions cette saison…

Jeremie Boga will be in Bergamo in the coming hours to undergo his medical and sign his contract as new #Atalanta player. Five year deal. 🤝 #transfers

Shakhtar offered a swap deal with Salomon – turned down. €22m plus add ons to Sassuolo from Atalanta.

Here we go confirmed ⤵️ https://t.co/mSpzo5qrpB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 26, 2021