Mercato : L’OM doublé par un top club italien dans le dossier Boga ?

Même si Pablo Longoria a fortement renforcé l’effectif marseillais l’été dernier, et notamment le secteur offensif, l’Olympique de Marseille garderait toujours un oeil sur Jérémie Boga selon le journaliste italien Nicolo Schira. Mais un club de Serie A pourrait devancer l’OM sur ce dossier…

Si son contrat avec Sassuolo court jusqu’en juin prochain, l’ailier de la Côte d’Ivoire Jérémie Boga semble plaire à de nombreux clubs. Si l’Olympique de Marseille, d’où il est originaire, continue d’avoir un oeil sur son profil, un autre club du Calcio pourrait jouer un mauvais tour à l’OM selon le journaliste Nicolo Schira.

#Atalanta are really interested in #Sassuolo’s winger Jeremie #Boga. Opened talks with his brother/agent Daniel and the CAA Base, which will be the agency that will represent the french player. #OlympiqueMarseille are also monitoring the situation. #transfers #OM

— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 28, 2021