Mercato : L’OM en concurrence avec le Barça et le Real pour un crack argentin ?

Pisté par les plus grands clubs européens, la jeune pépite de River Plate Julian Alvarez n’en finit plus de briller avec son club de Buenos Aires. Et selon le quotidien argentin La Nacion, l’Olympique de Marseille serait également sur le coup…

Comme le rapporte le journal argentin La Nacion, l’attaquant de River Plate Julian Alvarez est dans le viseur de nombreux cadors européens. Auteur de onze réalisations en championnat depuis le début de saison, le jeune avant-centre de 21 ans enchaîne les prestations de haut niveau. Résultat, le Real Madrid, le FC Barcelone, l’AC Milan, l’AS Rome, Tottenham, Manchester City, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain sont sur les tablettes de la jeune pépite sud-américaine. Mais pas seulement…

🔄 L’#OM fait partie des nombreux clubs intéressés par l’attaquant de River Plate, Julián Álvarez 🇦🇷 Avec une fin de contrat en décembre 2022, sa clause est fixée à 25M€. La Nación | #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/ee6rlbZxeL — Peuple Olympien (@peupleolympien) October 30, 2021

L’OM également intéressé par Alvarez ?

En effet selon les informations de La Nacion, l’Olympique de Marseille garderait un œil sur les performances de Julian Alvarez. À voir si la concurrence intense pour le jeune attaquant argentin dissuadera, ou non, les dirigeants marseillais…

La stat : 25

Julian Alvarez a inscrit 25 buts en 90 apparitions toutes compétitions confondues sous le maillot de River Plate depuis 2018.