Mercato : L’OM en pince pour l’actuel meilleur buteur de Ligue 2?

Selon les informations du Daily Mail, l’OM s’intéresserait à Tino Kadewere, actuel meilleur buteur de Ligue 2.

Lors des dernières conférences de presse, les journalistes ont forcément évoqué le mercato avec André Villas-Boas. Le coach portugais n’a pas donné d’indications sur ses volontés de recrutement, expliquant que sans départ, il n’y aurait aucune arrivée à l’Olympique de Marseille. Cela n’empêcherait pas la direction sportive de travailler et observer certains joueurs…

Kadewere pencherait plus pour l’Angleterre…

Et selon les dires du Daily Mail, ce serait le cas de Tino Kadewere, actuel meilleur buteur de Ligue 2 qui fait les beaux jours du Havre. Avec 17 réalisations, il est à 6 longueurs du second meilleur buteur. L’attaquant zimbabwéen aurait donc tapé dans l’oeil de l’OM mais également de Lyon et des clubs anglais.

Toujours selon le média anglais, c’est vers la Premier League que le buteur souhaiterait aller. Southampton et Bournemouth seraient prêt à débourser les 12 millions d’euros qui pourraient convaincre Le Havre de le laisser filer.