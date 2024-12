Mercato : L’OM en pole position pour Fagioli, devant le PSG et le Napoli ?

L’Olympique de Marseille serait en avance sur le PSG et le Napoli pour un international italien. Mais le recrutement d’un autre milieu de terrain en plus évalué à plus de 25M€ est surprenant alors que la priorité semble plutôt en défense…

L’Olympique de Marseille semble bien placé pour recruter Nicolo Fagioli, le jeune milieu de terrain de la Juventus, valorisé entre 25 et 30 millions d’euros. Selon La Gazzetta dello Sport, l’entraîneur marseillais Roberto De Zerbi apprécierait particulièrement le profil du joueur et aimerait l’intégrer à son projet. Malgré l’intérêt croissant du PSG, du Napoli et de plusieurs clubs de Premier League, l’OM semble en bonne position pour réaliser cette opération.

Fagioli vers l’OM ?

La Juventus, soucieuse de faire une plus-value sur un joueur formé au club, pourrait accepter de laisser partir Fagioli durant le mercato hivernal. Le recrutement de l’international italien représenterait un renfort de qualité pour le milieu marseillais, notamment dans la quête d’un équilibre entre solidité et créativité. Cependant la priorité du club semble surtout de renforcer la défense…

Gazzetta : L’#OM est en pole position pour recruter #Fagioli, De Zerbi aimerait l’entraîner. La Juve aimerait faire une plus-value avec le départ du joueur, valorisé à 25-30M. Le PSG également a l’affût, comme le Napoli et des clubs de Premier League. pic.twitter.com/Ahj9e4MxYN — GuillaumeMP (@Guillaumemp) December 4, 2024

Le mercato de janvier 2025 pourrait voir un transfert de plus à l’OM, puisque l’Olympique de Marseille serait en bonne position pour recruter le milieu de terrain de la Juventus, Nicolo Fagioli. Selon les informations du journaliste italien Giovanni Albanese, publié dans La Gazzetta dello Sport, l’OM devance actuellement le Napoli dans la course à la signature du talentueux joueur.

Encore un milieu de terrain, Fagioli ?

Il #Marsiglia è molto avanti per prendere #Fagioli nella finestra del #calciomercato di gennaio. Anche il #Napoli sulle tracce del centrocampista, ma il club francese è già uscito allo scoperto: la cessione può incrementare il budget della #Juventus per un investimento in difesa. — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) November 29, 2024

Alors que le Napoli suit de près Fagioli, c’est bien le club phocéen qui semble avoir pris une longueur d’avance pour attirer le milieu de terrain de 23 ans. La Juventus, de son côté, envisage de vendre Fagioli dans le but de financer un renfort défensif cet hiver. Bremer est blessé pour la saison suite à une rupture du ligament croisé du genou. Cette vente pourrait être utilisée pour augmenter le budget de la Vecchia Signora et lui permettre de recruter un joueur capable de renforcer son secteur défensif, qui est devenu une priorité pour les Bianconeri.

Pour l’OM, ce transfert reste surprenant sans des départs à ce poste, car le milieu de terrain est bien fourni. Pour autant, Fagioli, qui a joué 10 matches de Serie A et qui dispose d’un contrat jusqu’en 2028, est un joueur avec un profil intéressant. L’international italien (7 selections) travaille avec l’agence CAA Stellar, il pourrait être une recrue de choix pour apporter de la créativité au milieu de terrain olympien.

Le mercato hivernal s’annonce donc passionnant, et le transfert de Nicolo Fagioli pourrait être l’un des mouvements clés à surveiller en janvier 2025, avec l’OM et le Napoli prêts à se livrer une bataille acharnée pour attirer l’international italien de 23 ans.