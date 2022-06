Mercato : l’OM en pôle pour arracher la signature de cet attaquant colombien !

Selon les médias italiens, l’Olympique de Marseille serait très intéressé à l’idée d’obtenir la signature de Luis Muriel. Il y a d’autres clubs sur le dossier mais c’est bien le club marseillais qui serait le mieux placé…

Selon Calcio Mercato, le joueur est bien décidé à quitter Bergame puisqu’il a même déjà vendu sa maison. L’OM est bien plus intéressé que la Juve pour conclure ce dossier. Les dirigeants olympiens auraient déjà proposé 12M€ et seraient prêt à aller jusqu’au 15M€ demandés par l’Atalanta pour lâcher leur joueur.

Si le joueur est toujours performant, il a cependant déjà 31 ans.

« Il est très Sampaoli compatible » – Pierre Gerbeaud

« Luis Muriel, il est arrivé il y a très longtemps en Europe, il sort du Deportivo Cali un des plus gros clubs formateur du pays, il a eu un parcours assez normal. Pour le profil, il est très Sampaoli compatible, il prend la profondeur, il se déplace beaucoup, il est très mobile, tu le retrouves à gauche, à droite, en sélection avant que Luis dDiaz n’explose et ne prenne le poste il jouait souvent à gauche d’ailleurs, ça c’est une vrai qualité chez lui. Il se déplace beaucoup, il a les deux pieds aussi. Il est très altruiste aussi il sort d’une saison pour un neuf avec 10 passes décisives, j’ai pas le souvenir d’un neuf avec autant passes décisives, en tout cas l’OM c’est sûr ces dernières années. En tout cas ce serait une bonne pioche, il est très compatible avec ce que propose Sampaoli. Après il ne faut pas croire que, s’il était amené à venir l’OM ce serait lui qui porterait le club sur ses épaules. Il est tout à fait capable de s’intégrer et de s’imposer à l’OM. Mais c’est un joueur de collectif, ça ne sera pas le facteur X qui fait une saison à 25 buts. C’est vraiment un bon joueur qui se fond très facilement dans un collectif, qui ne fait pas de vague, donc ce serait une bonne pioche par rapport à son profil. Après ça voudrait dire que Milik part, ou alors que tu te retrouverais avec Milik, Bakambu Dieng et en plus Muriel, ça ferait beaucoup. Pour info il est actuellement en Colombie, puisqu’il s’entraîne, se maintient avec le club de Junior. Sinon évidemment il n’ira pas à la coupe du monde puisque la Colombie ne s’est pas qualifiée, c’est aussi une donnée à prendre en compte, physiquement ça compte et c’est quelque chose qui peut peser, il serait d’attaque et il y aurait moins de risque qu’il ait un coup de mou sur avril/ mai. » Pierre Gerbeaud – source : FCMarseille 16/06/2022