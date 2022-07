Mercato : « L’OM est une très belle opportunité pour moi »

L’OM a officialisé le recrutement de 6 joueurs pour le groupe pro lors de ce mercato estival. Parmi les recrue, le portier Ruben Blanco a livré sa première interview sur le site officiel du club marseillais.

Le gardien espagnol arrive en provenance du Celta Vigo dans le cadre d’un prêt.

«J’ai parlé avec Pau Lopez, nous avons le médecin du Celta qui est aussi celui de la sélection, il a demandé mon numéro, il m’a écrit dès qu’il a su que je venais ici et de ne pas hésiter si j’avais besoin et c’est très important pour moi d’avoir de bons coéquipiers quand j’arrive dans un nouvel endroit, comme avec Pau Lopez ou Pol Lirola. J’ai parlé avec eux dès que j’ai su que j’allais venir ici. Je voulais jouer dans le championnat de France. L’OM est une très belle opportunité pour moi. Ils vont m’expliquer un peu plus dans les jours qui viennent sur la ville, ce que signifie ce club et bien sûr de découvrir par moi-même. Tous les gardiens de la génération de mon enfance. Iker Casillas, Victor Valdes. J’ai grandi avec eux, ce sont des références pour nous. Logiquement, je sais ce que représente Steve Mandanda pour le club, il est resté longtemps ici et je pense que c’est une référence, non seulement pour l’OM mais aussi pour le football français. En tant que gardien et amoureux de ce poste, je le suivais mais la vérité est que j’ai grandi en Espagne, quasiment toute ma génération avec Casillas et Valdés. Je suis un joueur calme, je me donne à 100% sur le terrain, je suis déjà très excité, je ne suis là que depuis quelques heures mais j’ai déjà pu voir comment les gens vivent, les supporters de l’OM et je suis sûr qu’au fil des jours, je vais être émerveillé car dès les premiers instants ici, j’ai été bluffé par le traitement, avec la passion avec laquelle le football se vit ici. Je me considère calme et aussi travailleur. Je vais me donner à 100%». Ruben Blanco – source : Site officiel de l’OM (24/07/2022)