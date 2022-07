Mercato : L’OM et Jonathan Clauss, le « mariage idéal »?

L’Olympique de Marseille a réussi à récupérer Jonathan Clauss du RC Lens… Pour Thibaud Leplat, chroniqueur dans l’After Foot, c’était le transfert qu’il fallait faire !

Le système d’Igor Tudor est basé sur les latéraux. Malheureusement l’effectif de l’Olympique de Marseille n’en comptait qu’un de métier à droite en la personne de Pol Lirola. Pablo Longoria a donc dû accélérer pour récupérer Jonathan Clauss.

En terme de choix de carrière, pour lui, c’est très bien — Leplat

Pourtant, la concurrence faisait rage dans ce dossier. Après deux belles saisons en Ligue 1 et une place en Equipe de France ces derniers rassemblements, le Français possède une jolie cote sur le marché. Des clubs anglais se sont positionnés notamment comme Manchester United ou Chelsea.

Malgré cela, Clauss a choisi l’OM… Un choix que salue Thibaud Leplat, chroniqueur dans l’After Foot sur RMC. D’après lui, c’était le transfert idéal pour la suite de la carrière du joueur de 29 ans qui évoluait au RC Lens.

« Des doutes sur la venue de Clauss à l’OM? Je ne crois pas, non. C’est une décision de grande sagesse de sa part… De ne pas avoir cédé aux sirènes de l’étranger… Des clubs qui se sont approchés, je ne sais pas si c’était réel mais on parlait de Chelsea, de l’Atletico Madrid, de Manchester United. En terme de choix de carrière, pour lui, c’est très bien. C’est un peu l’intermédiaire qui lui permettra d’avoir à la fois la Ligue des Champions et en même temps rester dans un championnat qu’il connaît, une situation de « confort », en tout cas qui lui permettrait d’avoir une progression plus longue… Enfin plus longiligne quoi. Je trouve que c’est une décision très sage. Il y en a assez peu dans le monde du football et là j’étais très intéressé. Il me semblait que c’était le mariage idéal dans un sens. Il est déjà très aimé Clauss à Marseille alors qu’il n’a joué qu’un match avec l’Equipe de France… C’est un bon choix. » Thibaut Leplat – Source : After Foot (19/07/22)