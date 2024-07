Mercato : L’OM a fait une offre pour un cadre de Liverpool !

Décidément, le mercato de l’OM révèle son lot de surprises. On apprend en effet que les dirigeants marseillais veulent s’offrir un titulaire indiscutable de Liverpool !

L’Olympique de Marseille a décidé de remodeler en profondeur son effectif pour offrir à De Zerbi une équipe en phase avec ses principes de jeu. Les dirigeants ont donc décidé de mettre les moyens sur ce mercato estival. Ainsi, plus de 60 millions d’euros ont déjà été dépensés avec les arrivées de Ismaël Koné (Watford), Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham), Mason Greenwood (Manchester United), Lilian Brassier (Brest), Bamo Meïté (Lorient)

Et l’État major de l’OM ne compte pas s’arrêter là. Valentin Carboni (Inter) est proche de rejoindre Marseille. La très onéreuse piste Eddie Nketiah (Arsenal) est toujours à l’étude.

D’après The Athletic, l’OM serait également passé à l’action pour tenter de s’attacher les services d’un cadre de Liverpool : Wataru Endo (31 ans).

Le média anglais précise ainsi que l’OM a fait parvenir une offre officielle d’un montant proche de 14 millions d’euros pour le milieu de terrain défensif japonais. Ce dernier avait été recruté pour 20 millions d’euros à Stuttgart il y a tout juste un an. Titulaire à 43 matches avec les Reds (2 buts et 1 offrande) Wataru Endo était un cadre de l’équipe de Jürgen Klopp la saison dernière.

Le club anglais n’aurait donc pas vraiment l’intention de s’en séparer. L’offre de l’Olympique de Marseille aurait donc été repoussée par les Reds.

Reste à savoir si L’OM reviendra à la charge, alors que plusieurs clubs allemands sont intéressés.

