Mercato : « L’OM, la destination parfaite pour Clauss »?

Au micro de RMC, le journaliste Walid Acherchour s’est exprimé sur la possibilité de voir Jonathan Clauss débarquer à l’OM. Pour lui, ce serait la destination parfaite.

Jonathan Clauss a été l’un des patrons du RC Lens depuis la remontée. Le piston droit est forcément très observé depuis qu’il est en Ligue 1 et aurait même pu quitter le club lors des derniers mercato.

Je pense que Marseille est un défi à sa mesure — Acherchour

Suivi par l’OM d’après plusieurs médias, une première offre marseillaise aurait été refusée d’après L’Equipe… Pour Walid Acherchour, journaliste et chroniqueur de l’After Foot sur RMC, l’OM serait le transfert parfait pour Clauss.

« Pour moi c’est la destination parfaite pour Clauss. On parle de Chelsea, mais la concurrence y serait trop haute. Clauss ça reste un bon joueur, mais en Europe il y a quand même un cap qu’il doit encore passer. Il y a une Coupe du monde qui arrive, s’il continue dans le bon système de jeu, en France, avec la visibilité que peut avoir l’OM, encore plus dans une année Ligue des Champions… Après attention, le tremplin, je mettrais un ou deux bémols. S’il fait Lens puis trois ou quatre ans à l’OM, ça sera déjà une carrière réussie par rapport à d’où il vient. Même si on lui souhaite le meilleur, et qu’il aille par exemple au Real Madrid s’il veut. Mais il va falloir faire étape par étape pour Clauss. On a vu qu’en équipe de France, il y avait des échos comme quoi même le rythme était un peu trop important pour lui. Je pense que Marseille est un défi à sa mesure » Walid Acherchour – Source : RMC (09/07/22)

Je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs — Longoria

« C’est normal qu’il y ait des changements dans la recherche de profils. Un joueur qui est à l’aise dans un style de jeu, ne l’est pas forcément dans un autre. L’an dernier, on partait sur des profils pour avoir la possession au milieu du terrain et on avait notamment Boubacar Kamara qui avait ce rôle de milieu-défenseur central. Avec la façon de jouer d’Igor, les deux milieux auront des caractéristiques différentes avec plus d’intensité, une capacité à occuper les espaces. La stratégie va donc changer sur certains postes. Comme nous l’avons dit lors de la dernière conférence de presse, l’objectif est d’augmenter la qualité de l’effectif, tout en donnant de la continuité à l’équipe. Avec la Ligue des Champions, je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs. Lors du mercato, il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur. J’ai toujours dit que les bons dirigeants sont ceux qui ont une bonne capacité d’adaptation, au club, à la ville et à l’identité. Et également une adaptation à un nouveau coach et à son style de jeu. Il faut toujours répondre aux attentes d’un nouvel entraîneur puisque c’est lui qui fera évoluer les joueurs. » Pablo Longoria Conférence de presse (05/07/2022).