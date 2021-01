Mercato : L’OM laisse filer gratuitement un jeune pro vers la Ligue 2 ?

En manque de temps de jeu avec l’OM, le jeune milieu de terrain Florian Chabrolle devrait être libéré de son contrat à 6 mois de la fin de ce dernier. Le jeune milieu de terrain devrait s’engager avec un club de Ligue 2.

Cette saison André Villas-Boas n’a plus beaucoup de place pour les jeunes. Le coach portugais disposait d’un effectif plus court lors de son arrivée et avait donc dû lancer plusieurs éléments du centre de formation. C’était le cas du jeune Florian Chabrolle auteur de plusieurs entrées remarquées lors des matches de préparation. Le milieu de terrain de 22 ans avait finalement participé à deux matchs lors de la saison 2019/2020. Laissé à la disposition de l’équipe de National 2, ce dernier cherchait une porte de sortie, il devrait rejoindre la Corse…

Info : Florian Chabrolle va résilier son contrat avec l’OM. Il devrait s’engager dans les prochains jours avec l’AC Ajaccio. Un contrat de deux ans et demi l’attend en Corse. https://t.co/MiWzy7T00S — Sébastien Denis (@sebnonda) January 4, 2021

Chabrolle à l’AC Ajaccio ?

En effet, selon Foot Mercato, l’OM va libérer dans les prochaines heures Florian Chabrolle. Le joueur pourra donc s’engager avec le club de son choix alors qu’il lui resté 6 mois de contrat avec son club formateur. Il devrait s’engager dans les prochains jours avec l’AC Ajaccio, actuel 14e du classement de Ligue 2. Bonne chance à lui…